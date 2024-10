Ein 28-Jähriger kauft eine Spielzeugpistole und geht damit durch die Northeimer Innenstadt - eigentlich ganz harmlos. Doch was dann geschieht, hat er vermutlich nicht erwartet.

Eine Frau meldet der Polizei einen Bewaffneten in der Northeimer Innenstadt - die Polizei findet den Mann: Er hat eine Spielzeugpistole gekauft. (Symbolbild)

Northeim - Ein vermeintlich bewaffneter 28 Jahre alter Mann hat in Northeim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Montagnachmittag habe eine 52-jährige Frau einen jungen Mann gemeldet, der offensichtlich mit einer schwarzen Schusswaffe in der Innenstadt unterwegs sei, teilte die Polizei mit. Die Polizei suchte die Innenstadt nach dem Mann ab und befragte Zeugen, Hinweise auf eine Bedrohungslage gab es nicht. Schließlich fanden die Beamten den 28-Jährigen - der allerdings zeigte eine gerade erst gekaufte Spielzeugpistole. Die Polizei ermittelt nun wegen des Führens einer möglichen sogenannten Anscheinswaffe.