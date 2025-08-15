Göttingen - Die unter Mordverdacht stehende Untermieterin aus Göttingen soll in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Dazu stellte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht einen Antrag eingereicht, wie die Ermittlungsbehörde mitteilte. Demnach war die heute 23-Jährige aufgrund einer Schizophrenie schuldunfähig als sie im Januar ihren 81 Jahre alten Vermieter getötet haben soll.

Inzwischen sind auch weitere Details zum mutmaßlichen Tathergang bekannt. Während eines Streits über Mietschulden sei der Vermieter eine Treppe hinuntergestürzt und dabei erheblich verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Anschließend habe die Verdächtige mit „Tötungswillen unter Verwendung von drei verschiedenen Küchenmessern mindestens neunzehnmal“ auf den Mann eingestochen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Nach der Tat war die Frau nach Spanien geflohen. Bei einer Polizeikontrolle wurde sie im Februar am andalusischen Janén nördlich von Granada festgenommen. Sie wurde später nach Deutschland ausgeliefert und ist inzwischen im Maßregelvollzug in Moringen untergebracht. Wann über den Antrag der Staatsanwaltschaft verhandelt wird, steht noch nicht fest.