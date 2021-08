Abreise mit Laura? Michael Wendlers Luxus-Haus steht zum Verkauf

Seit längerem halten sich die Gerüchte, dass Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller die USA verlässt. Gegen den Schlagersänger laufen in Deutschland mehrere Gerichtsverfahren. Jetzt erhielten die Gerüchte neue Nahrung: Das Anwesen von Wendler in Florida ist zum Verkauf angeboten.

Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller. Jetzt steht das Haus vom Schlagersänger in Florida zum Verkauf.

Cape Coral - Drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer, eigener Pool und Wasserzugang mit Bootsanleger: Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) leben in purem Luxus in Cape Coral in Florida. Doch wie lange noch? Seit einigen Tagen steht das Haus des Paares auf einer Immobilien-Seite zum Verkauf.

Bislang hatte der Schlagersänger die Vorwürfe gegen ihn immer abgestritten. Am Amtsgericht Dinslaken läuft ein Verfahren gegen Michael Wendler. Ihm wird Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen vorgeworfen.

Da er zu den Verhandlungen nie persönlich erschien, erließ das Gericht einen Sitzunghaftbefehl gegen Wendler. Verkauft Ex-DSDS-Juror nun sein Anwesen, um nach Deutschland zurück zu kehren?

900.000 US Dollar für Wendlers Haus

Auf dem US-Immobilen-Portal "zillow.com" ist seit kurzem ein Anwesen in Cape Coral angeboten, zum Preis von 899.000 US Dollar (umgerechnet etwa 761.988 Euro). Wenn man sich durch die Bilder der Inneneinrichtung klickt, kommt einem vieles bekannt vor. Wer regelmäßig die Instagram-Stories von Wendlers Frau Laura Müller schaut, entdeckt zum Beispiel die samtgraue Couch-Garnitur oder die großflächige Pool-Landschaft wieder.

Wenn der Schlagersänger das Haus für die angegeben knapp 900.000 US Dollar verkauft, erzielt er einen satten Gewinn: Aus der Anzeige auf dem Portal geht hervor, dass das Haus 2017 für 474.900 US-Dollar (401.473 Euro) gekauft würde. Falls das Haus verkauft ist, ist fraglich, wo die Reise des Promi-Ehepaares als Nächstes hinführt.

Wendlers Rückkehr nach Deutschland unwahrscheinlich

Dass Wendler zusammen mit Laura Müller zurück in seine deutsche Heimat kommt, hält der langjährige Wendler-Vertraute Timo Berger für unwahrscheinlich. Dem Portal t-online sagte der Reisemanager, dass er davon ausgeht, dass sein ehemaliger Freund nicht nach Deutschland zurückkehren wird. Allein schon deshalb nicht, da hier ein Sitzungshaftbefehl auf ihn wartet.

Bergers Angaben zufolge schuldet Michael Wendler ihm noch 30.000 Euro. Der Ex-Weggefährte vermutet, dass es den Schlagersänger entweder nach Kanada oder nach Südamerika ziehen könnte. Ein Wohnortwechsel in den USA erscheint unwahrscheinlich, denn auch die US-Behörden sollen zuletzt auf Wendler aufmerksam geworden sein.