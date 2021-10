corona Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Können Ungeimpfte bald nicht mehr einkaufen gehen?

In Hessen können Einzelhändler in Zukunft selbst entscheiden, ob sie die 2G-Regel anwenden oder nicht. Das bringt Konsequenzen für Ungeimpfte mit sich. Gelten nun auch bald in Aldi, Lidl, Rewe und Co. andere Regeln?