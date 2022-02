Magdeburg/DUR/slo – Heftiger Verdacht zum Start von „Germanys next Topmodel“ 2022: Wurde Heidi Klum etwa ein Fake untergeschoben? Grund für die Gerüchte ist Kandidatin Viola. Unter den 31 Kandidatinnen der ersten Folge sticht die 21-Jährige hervor, sei es durch ihre Kleidung, ihren knallpinken Vokuhila oder durch ihre schräge Art.

So berichtet die junge Frau gegenüber Heidi Klum, sie habe sich erst im Juni entschieden, an GNTM teilzunehmen. Das sei auch nicht nur ihre Entscheidung gewesen, sondern vielmehr ein „Gruppenprojekt“ ihrer WG. Auch im Vorstellungsvideo präsentiert sich die junge Frau äußerst schräg. Ihr Hobby sei Bogenschießen, das gefalle ihr aber nur, weil im Vorraum ein Klavier stehe, auf dem sie spielen könne. Und kurz vor Weihnachten sei sie spontan 26 Stunden mit dem Fahrrad von Köln nach Bremen gefahren – Halluzinationen inklusive.

Eine Kandidatin, die so gar nichts ins typische GNTM-Raster fällt, Köln, Bremen: Mehreren Beobachtern kam da ganz schnell Jan Böhmermann in den Kopf. Der hatte mit seinem Team 2016 einen falschen Kandidaten bei „Schwiegertochter gesucht“ eingeschleust, um den miserablen Umgang der Produktionsfirma mit den TV-Teilnehmern zu entlarven. Für #“Verafake“ gab es am Ende sogar den Grimme-Preis.

Doch ist Kandidatin Viola wirklich der neue Böhmermann-Fake? In Folge eins gab sich die Kandidatin zunächst flippig und aufgeregt, auf dem Laufsteg dann jedoch ganz brav. Am Ende zog Viola skandalfrei in die nächste Runde ein. Fest steht jedoch: Bei den nächsten Folgen von Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ werden nun auch viele GNTM-Fans ganz genau hinsehen.