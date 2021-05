Cellulite ist normal: Mit diesem Instagram-Post gewinnt Daniela Katzenberger die Herzen

Kürzlich veröffentlichte Daniela Katzenberger ein Bikinifoto auf Instagram. Ein spontanter Schnappschuss, bei dem ihre Cellulite am Oberschenkel nicht zu übersehen ist. Die "Katze" nimmt sich dabei selbst nicht zu ernst und gewinnt so die Herzen ihrer Fans und Promi-Kollegen.

Mallorca - Die sozialen Netzwerke sind zum Großteil geprägt durch makellose Models, schmale Taillen und einer ebenmäßigen Haut. Nicht bei Daniela Katzenberger! Mit ihrem neuen Post ruft sie zu mehr Selbstbewusstsein auf und geht mit ihrer eigenen Cellulite dabei humorvoll um.

Die Promi-Blondine ist bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und mit ihrer Community ehrlich und offen über alle Themen spricht. In ihrem neusten Instagram-Post richtet sich die "Katze" vor allem an ihre weiblichen Follower - denn es geht um Cellulite.

Ganz natürlich im Bikini

Zu sehen ist Daniela in einem türkisfarbenen Bikini, auf einer Brücke auf Mallorca - ganz normal und ganz spontan, weder gestellt noch bearbeitet. Und darum geht es ihr: Natürlichkeit. "Solange ich noch keine Wassermelonen in meiner Cellulite transportieren kann, ist alles in Butter", steht unter dem Posting der TV-Auswanderin. Sie appeliert damit an ihre Fans, selbstbewusster zu sein und sich nicht zu verstecken. Die Hashtags "Cellulite on my Arsch, zum Strand im Gänsemarsch" und "Photoshop, kein Bock" unterstreichen humorvoll ihre Intention.

Instagram-Post von Daniela Katzenberger, vom 16.05.2021 Quelle: Offizieller Instagram-Kanal Daniela Katzenberger Foto: Daniela Katzenberger

Fans und Promi-Kollegen sind begeistert

Bei ihren Followern kommt der Post hevorragend an. fast 33.500 Likes hat die Kult-Blondine innerhalb eines Tages bekommen. Die fast 3000 Kommentare fallen durchweg positiv aus. Darunter sind auch bekannte Gesichter zu finden. So schrieb Frauke Ludowig: "Alles perfekt, liebe Daniela!!!" Auch die MDR-Riverboat-Moderatorin Kim Fisher äußerte sich unter dem Post: "I LOVE IT!!"

Daniela hat mit diesem Foto augenscheinlich den Nerv der Zeit getroffen. Selbstliebe, Natürlichkeit und Unvollkommenheit sind seit kurzer Zeit Trendthemen in den sozialen Medien. Und so hat auch die "Katze" ihren Teil zum Thema positiv beigetragen.