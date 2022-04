Doppelter Nachwuchs im Zoo Leipzig: Zwergplumplori bringt Zwillinge zur Welt

Der Zoo in Leipzig durfte sich kürzlich über tierischen Nachwuchs freuen. Eine Zwergplumplori-Dame brachte vor wenigen Tage Zwillinge zur Welt.

Leipzig/ dpa - Bei den Zwergplumploris im Leipziger Zoo hat es Nachwuchs gegeben. Das sechsjährige Weibchen Sue habe bereits am 3. April Zwillinge zur Welt gebracht, teilte der Zoo am Dienstag mit. «Die Jungtiere sind lebhaft, halten sich gut am Körper der Mutter fest und scheinen ausreichend versorgt zu werden», sagte Seniorkurator Ariel Jacken.

Derzeit versorge die Mutter ihren Nachwuchs fürsorglich in der rückwärtigen Anlage. Erst kürzlich hat die Weltnaturschutzunion IUCN den Angaben nach die in Südostasien beheimateten Zwergplumploris (Nycticebus pygmaeus) auf der Roten Liste von «gefährdet» auf «stark gefährdet» hochgestuft.