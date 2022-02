Magdeburg/DUR/awo - So ernst sahen die Zuschauer Schlagerstar Florian Silbereisen bisher nicht: Bei einer Aussprache erklärt der DSDS-Juror, dass ein Kandidat von den Live Shows augeschlossen wird. Doch was war passiert?

Rapper Mechito kam beim DSDS-Casting im vergangenen Sommer bei der Jury gut an - der gebürtige Syrer wurde in den Auslands-Recall gewählt. Sein Rap "Heimat" begeisterte. Doch der Münchner hatte ein dunkles Geheimnis, welches ihm im Nachhinein zum Verhängnis wurde: Der 29-Jährige ist auf Bewährung wegen Körperverletzung. Und das passt so gar nicht zum neuen Image der Casting-Show.

Florian Silbereisen flog zur Aussprache nach München. Der Bild-Zeitung liegt bereits vor Ausstrahlung auf RTL und RTL+ der Inhalt des Gesprächs vor.

Und dabei gibt der Rapper zu: "Ich bin aktuell auf Bewährung wegen Körperverletzung. Mir tut das auf jeden Fall sehr leid, ich würde es sehr gerne rückgängig machen." Für Silbereisen ist diese Entschuldigung jedoch kein Grund, dass der 29-Jährige weiter auftreten darf: "Du willst für andere Vorbild sein, du hast uns das oft gesagt. Du hast gesagt, du willst hier was erreichen. Und dann baust du so einen Mist!"

Auf Bild-Anfrage sagt Silbereisen zu dem Vorfall: "Wir haben auch unter vier Augen gesprochen. Mechito hat mir erzählt, dass es zu Körperverletzungen kam, die nicht hätten passieren dürfen. Gewalt passt nicht zum neuen DSDS. Das hat Mechito auch eingesehen."

Der Auftritt des 29-Jährigen und die Aussprache mit Silbereisen ist am Samstag auf RTL und RTL+ zu sehen. Der Auslandsrecall war zum Zeitpunkt der Aussprache bereits abgedreht - von den Live-Shows wurde Mechito ausgeschlossen.