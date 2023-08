In einem privaten Zoo im US-Bundesstaat Tennessee ist eine kleine Giraffe auf die Welt gekommen. Das Besondere an ihr? Sie ist ein weltweites Unikat, denn sie hat keine Flecken.

Giraffe ohne Flecken geboren: Welt-Sensation in Zoo

Super süß! Im Brights Zoo in Limestone im US-Bundesstaat Tennessee kam jetzt ein Giraffenbaby auf die Welt. Das Besondere: Es ist komplett einfarbig. Der Zoo sucht nun einen Namen für das außergewöhnliche Jungtier.

Limestone/DUR - Es ist wahrscheinlich das einzige seiner Art: In einem Zoo im US-Bundesstaat Tennessee ist eine extrem seltene Giraffe zur Welt gekommen, denn das Tier hat keine Flecken. Das Jungtier wurde am 31. Juli im Brights Zoo in Limestone, Tennessee, geboren, wie der private Tierpark bekannt gab. Anstelle des hellen Fells mit braunen Flecken ist die Giraffe komplett Braun.

Die letzte fleckenlose Giraffe: Ein Rückblick

Bereits 1972 wurde eine fleckenlose Giraffe geboren. Die Giraffe mit dem Namen Toshiko erblickte im Ueno Zoo in Tokio das Licht der Welt. Toshiko hatte aber im Gegensatz zu dem Giraffenbaby aus dem Brights Zoo ein komplette helles Fell. Jetzt ist das amerikanische Tierbaby wahrscheinlich das einzige seiner Art. Eine echte Sensation!

Die Netzgiraffen, zu denen auch das Jungtier aus den USA gehört, haben nicht ohne Grund ihren Namen. Das namensgebende netzförmige Fell ist für die Tiere lebensnotwendig, denn in ihrem Heimatland Kenia dient es als Tarnung.

Giraffe ohne Flecken - Mutation oder Wunder?

Auch für Experten ist eine Giraffe ohne Flecken nicht alltäglich. Obwohl ein Wunder der Natur die Geschichte durchaus rund machen würde, gehen Experten eher von einer Mutation, also einer Veränderung der genetischen Information, aus.

In der Wildnis wäre die Giraffe sehr wahrscheinlich hilflos, denn ohne das netzförmige Fell würde eine Giraffe schneller von Fressfeinden entdeckt werden. Das wäre tragisch, denn Giraffen sind eine vom Aussterben bedrohte Tierart.

Das einfarbige Giraffenbaby erkundet schon fleißig seine Umgebung. Immer dabei: Die Mutter des Jungtieres. Brights Zoo

Namenssuche: Giraffe wird auf Facebook zum Star

Der Brights Zoo sucht nun nach einem Namen für das außergewöhnliche Tier und hat dazu einen Aufruf auf Facebook gestartet.

Zur Auswahl stehen vier Begriffe auf Swahili: Kipekee (Einzigartig), Firali (Außergewöhnlich), Shakiri (Die Schönste) und Jamella (Eine von großer Schönheit). Der Zoo hofft laut eigenen Angaben, mit dem ungewöhnlichen Tier mehr Aufmerksamkeit für Giraffen zu schaffen.