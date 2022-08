Horror in der Türkei: So erlebt eine Familie  Horror-Urlaub in Fünf-Sterne-Hotel in der Türkei

Ein Traumurlaub in der Türkei wurde für eine Familie aus Großbritannien zum Horror-Trip: Statt der gebuchten Fünf Sterne fanden sie die Hotelanlage in einem schrecklichen Zustand vor. Auf TikTok machte die Mutter ihrem Ärger jetzt Luft.

Ein Urlaub in einem angeblichen Fünf-Sterne-Hotel in der Türkei wurde für eine Familie zum Albtraum.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Ihren Sommerurlaub in der Türkei hat sich eine Familie aus Großbritannien sicherlich anders vorgestellt. Obwohl die Anlage als Fünf-Sterne-Hotel beworben wurde, war die Hygiene vor Ort katastrophal.

Vor allem der Pool soll so verdreckt gewesen sein, dass das Wasser voller Schmutz aus den Filtern gedrückt wurde, berichtet die Mutter in einem TikTok-Video. Im Clip ist deutlich zu sehen, wie im Pool viele dunkle Flecken herumwabern.

Auch der Rest des Hotels sei in miserablem Zustand gewesen: Verdreckte Treppen, schimmlige Abflüsse und Schmutzflecken an mehreren Stellen. Vor Ort hätten sich mehrere Gäste über den Zustand beschwert, das Management habe sie laut Aussagen der Mutter jedoch davon abgehalten, negative Bewertungen zu hinterlassen, berichtet unter anderem „The Sun“.

„Es ist kein billiges Hotel. Und selbst wenn, wäre das keine Entschuldigung dafür, dass es so dreckig ist“, so die Mutter weiter. Sie hätten schon öfters in Fünf-Sterne-Hotels übernachtet, die alle makellos waren.

Trotz der katastrophalen Zustände habe die Familie dennoch versucht, das Beste aus ihrem Urlaub zu machen: „Man muss lachen, sonst muss man weinen.“