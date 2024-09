Nicht nur Zugvögel, sondern auch Falter, Libellen oder Fliegenarten fliegen im Herbst in den Süden. Manche von ihnen legen gar tausende Kilometer dabei zurück. Wie sie das machen und wie Wissenschaftler auf die Spur ihrer Wanderungen gekommen sind.

Schon in den Süden? Ein Distelfalter bei seinem Flug

Halle/MZ - Wenn es bei uns kälter wird, machen sich die Zugvögel wieder auf den Weg in südlichere Gefilde, um dort zu überwintern. Doch die Vögel sind nicht die einzigen, die es in den Süden zieht, auch viele Insekten schwingen sich im Herbst in die Lüfte auf und fliegen teilweise tausende Kilometer weit bis nach Afrika. Winzige, nur etwa drei Millimeter kleine Grasfliegen begeben sich ebenso auf die beschwerliche Reise wie große und schnelle Mosaikjungfer-Libellen oder kräftige, ausdauernde Totenkopfschwärmer.