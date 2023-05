Magdeburg (us) - Hohe Preise, massive Inflation: Den Supermarkt- und Discounter-Kunden bleibt immer weniger Geld zum Einkaufen. Das wissen auch die Märkte. Und senken viele Preise.

Nicht nur Kunden, sondern auch die großen Handelsketten wie Aldi, Lidl und Rewe spüren die Auswirkungen der Inflation. Um offenbar weiter konkurrenzfähig zu bleiben und Käufer anzulocken, machen es nun allem Anschein nach die Händler anders als viele andere Unternehmen: sie wollen mit zum Teil starken Preisnachlässen die Kundenbindung stärken und ihren Absatz erhöhen.

Nudel-Preise fallen bei Lidl und Kaufland

Besonders deutlich wird dies, wenn der Lebensmitteldiscounter Lidl und der Supermarkt-Riese Kaufland, die beide zur Schwarz-Gruppe gehören, Preissenkungen bei Nudeln ankündigen. Für die Eigenmarken Combino und K-Classic fallen die Preise um 20 Cent von 0,99 Euro auf 0,79 Euro für Spaghetti, Fusilli und Penne Rigate.

"Nach der kürzlich erfolgten Preissenkung zahlreicher Artikel im Käsesortiment senkt Lidl in Deutschland ab sofort dauerhaft die Preise für Nudeln", heißt es von Seiten des Unternehmens. Bereits seit Jahresbeginn habe der Lebensmittelgigant die Preise von über 700 Artikeln aus unterschiedlichen Warengruppen gesenkt. Der Grund von Seiten des Unternehmens: Gesunkene Rohstoffpreise.

Hunderte Artikel günstiger trotz Inflation

Denselben Grund führt auch Kaufland an. "Nach der kürzlich erfolgten Preissenkung zahlreicher Artikel im Käsesortiment senkt Lidl in Deutschland ab sofort dauerhaft die Preise für Nudeln. Bereits seit Jahresbeginn hat Lidl die Preise von über 700 Artikeln aus unterschiedlichen Warengruppen gesenkt", so ein Sprecher von Kaufland.

Es bleibt zu erwarten, dass, wie in der Vergangenheit geschehen, Lebensmittel-Konkurrenten wie Aldi und Rewe nachziehen werden. Als Lidl zuletzt die Käse-Preise stärker als die Konkurrenz in den Keller fallen ließ, ging Aldi kurze Zeit später auch in die Spur. Immerhin, so das Unternehmen, habe der Discounter bereits Hunderte Lebensmittel dauerhaft im Preis gesenkt. Darunter Speiseöl, Butter und Kaffee.