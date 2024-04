Diesen Ausflug werden die Passagiere so schnell nicht vergessen: Wegen einer Verspätung ließ der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes acht Passagiere in Afrika zurück. Wieder an Bord zu kommen wurde für sie eine wahre Odyssee.

Die Norwegian Dawn bei einer Kreuzfahrt in Riga. Bei ihrem aktuellen Trip in Afrika kam es zu einem sehr besonderen Vorfall.

São Tomé. - Sie kamen zu spät und wurden dafür vom Kapitän bestraft: Acht Passagiere einer Kreuzfahrt sind auf der afrikanischen Insel São Tomé und Príncipe bewusst stehen gelassen worden. Danach begann für die Reisenden eine Odyssee, denn sie versuchten das Schiff der Norwegian Cruise Line wieder einzuholen.

"Wir sagten: 'Unsere Zeit wird wirklich knapp', und sie sagten: 'Kein Problem, wir können Sie innerhalb einer Stunde zurückbringen'", berichten Jill und Jay Campbell beim Nachrichtensender CNN. Die beiden gehören zu der Gruppe der Gestrandeten und befanden sich vorher auf einer Tour.

Doch als der Ausflug länger als geplant dauerte, habe der Tourleiter den Kapitän des Kreuzfahrtschiffs kontaktiert. Als die Gruppe am Hafen ankam, sei das Schiff tatsächlich noch dort gewesen. Der Kapitän verweigerte den Nachzüglern jedoch an Bord zu kommen, weil sie die Frist bis 15 Uhr verpassten. Er ließ die Gruppe einfach am Hafen stehen.

Kreuzfahrtschiff lässt Passagiere stehen: Reise durch halb Afrika beginnt

"Der Hafenmeister versuchte, das Schiff zu rufen, aber der Kapitän verweigerte den Anruf", erzählen die Campbells weiter. Man habe sich daraufhin bei dem Schiffsunternehmen beschwert, was aber nicht half. Diese antworteten den Reisenden lediglich mit: "Nun, die einzige Möglichkeit für uns, mit dem Schiff in Kontakt zu treten, ist, ihnen E-Mails zu schicken, aber sie antworten nicht auf unsere E-Mails."

Daraufhin begann für die Touristen eine Odyssee. Sie seien 15 Stunden lang durch sechs Länder gefahren, um wieder an Bord der Norwegian Dawn zu gelangen. Doch auch das klappte nicht. Aufgrund von Niedrigwasser konnte das Schiff nicht im westafrikanischen Gambia haltmachen.

Zu der achtköpfigen Gruppe gehören laut den Campbells mehrere Senioren, eine querschnittsgelähmte Person und eine Schwangere. Außerdem habe eine der Gestrandeten seit fünf Tagen seine Herzmedikamente nicht nehmen können und sei deshalb krank. Des Weiteren gab es Probleme mit den Kreditkarten der Reisenden. Die Campbells mussten der Gruppe mehrere tausend Euro vorstrecken, um diese zu versorgen.

Passagiere wollen in Senegal zurück auf Kreuzfahrtschiff

Nun will die Gruppe in den Senegal reisen, um dort das Schiff zu erreichen, bevor die Rückreise nach Barcelona beginnt. Ein Passagier sei auch inzwischen auf der Strecke geblieben. Laut den Campbells sei die 80-Jährige, die ihre Herzmedikamente seit fünf Tagen nicht nehmen konnte, inzwischen in einem Krankenhaus gelandet.

Die Norwegian Cruise Line blieb zunächst hart: "Acht Gäste, die auf eigene Faust oder im Rahmen einer privaten Tour auf der Insel waren, verpassten das letzte Beiboot zurück zum Schiff, und hielten die für alle geltende Zeit von 15 Uhr Ortszeit nicht ein." Obwohl die Situation sehr unglücklich sei, tragen die Passagiere aber die Verantwortung, rechtzeitig zurückzukehren. Die Kosten, um zum nächsten Hafen zu kommen, müssten sie daher selbst zahlen.

Nach reichlich Kritik zeigte sich das Unternehmen jedoch einsichtig. "Trotz der Verkettung unglücklicher Ereignisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, werden wir diesen acht Gästen die Kosten für ihre Reise von Gambia in den Senegal erstatten", berichtet RTL. Laut der Website cruisemapper.com liegt die Norwegian Dawn derzeit am Hafen von Dakar im Senegal. Ob die Reisenden es wieder auf das Schiff geschafft haben, ist bisher nicht bekannt.