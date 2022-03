Klimaaktivist kettet sich mit Kabelbinder an Torpfosten - Fußballspiel lange unterbrochen

Beim Premier-League-Spiel Everton gegen Newcastle United kam es am Donnerstagabend zu einer Spielunterbrechung. Ein Umweltaktivist ging auf das Feld und kettete seinen Hals am Torpfosten fest.

Liverpool/DUR/awe - Bei der Fußball-Partie FC Everton gegen Newcastle United am Donnerstagabend kam es zu einer langen Spielunterbrechung. Ein Student hatte während der zweiten Halbzeit den Platz gestürmt und sich mit Kabelbinder am Torpfosten festgekettet. Der Mann trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Just Stop Oil" und wollte somit auf die Klimakrise aufmerksam machen.

Als der Klimaaktivist auf das Tor zurannte, versuchten noch mehrere Ordner ihn zu stoppen, was letztlich aber erfolglos blieb. Beim Lösen vom Torpfosten benötigten die Ordner mehrere Minuten.

Aktivistengruppe bekennt sich auf Facebook zu dem Fall

Als der Klimaaktivist schließlich vom Torpfosten weggedrängt werden konnte, brachten ihn Polizisten aus dem Liverpooler Goodison Park. Daraufhin versuchten weitere Aktivisten das Spielfeld zu stürmen. Erst als alle Personen wieder vom Platz geführt worden waren, konnte das Spiel beim Stand von 0:0 weitergeführt werden.

Am späten Donnerstagabend meldete sich die Aktivistengruppe "Just Stop Oil" via Facebook zu Wort. Sie veröffentlichte ein Video, in dem der "Flitzer" seine Aktion verteidigte.

Fußball-Partie wurde 14 Minuten unterbrochen

"Wir stehen vor einer Lebenshaltungskrise, einer Immobilienkrise, einer Brennstoffkrise und einem unbewohnbaren Planeten - aber wir haben die Wahl. Wir können uns dafür entscheiden, hervorzuheben, dass unser Klima zusammenbricht, wir können uns dafür entscheiden, dieser Regierung zu widerstehen, die uns betrügt, wir können uns dafür entscheiden, aufzustehen und nicht tatenlos zuzusehen", so der Aktivist, bei dem es sich um einen 21-jährigen Mann namens Louis handeln soll.

Nach einer 14-minütigen Unterbrechung des Fußballspiels kam es zum Wiederanpfiff. Die Premier-League-Partie entschied letztlich Everton mit 1:0 für sich.