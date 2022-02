Deshalb verschwindet Nestlés Mineralwasser Vittel aus deutschen Supermärkten

Das Mineralwasser Vittel ist in so gut wie jedem Lebensmittelgeschäft in Deutschland erhältlich. Der Vittel-Mutterkonzern Nestlé möchte das nun ändern.

Vevey/DUR/awe - Vittel steht vor dem Aus. das Mineralwasser, das vom schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé vertrieben wird, soll in Deutschland nicht mehr angeboten werden. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, begründet Nestlé diesen Schritt mit "Premierungsbemühungen". Bereits im Oktober vergangenen Jahres gab der Discounter Lidl bekannt, Vittel aus seinem Sortiment zu nehmen.

Zwar wird Vittel in Deutschlands Supermärkten dann allmählich aus den Regalen verschwinden, doch Mineralwasser von Nestlé wird es bundesweit dennoch zu kaufen geben. So will sich die Wassersparte des Konzerns künftig auf das Geschäft mit Produkten unter den Marken San Pellegrino und Acqua Panna konzentrieren.

Nestlé und seine Mineralwassermarke stehen seit vielen Jahren in der Kritik, weil das Wasser aus dem Grundwasser der französischen Gemeinde Vittel entnommen wird. Der Grundwasserspiegel sinkt in Vittel seit langer Zeit stetig. Laut Nestlé hat dieser Sachverhalt aber nichts mit dem angekündigten Aus von Vittel in Deutschland zu tun.