Die kleinen Kragenbären Fritz und Franz verlassen bald den Tierpark Dessau. Wo sie ihre neue Heimat finden werden und bis wann sie noch in Dessau besucht werden können.

Großer Abschied in Dessau: Kleine Kragenbärchen verlassen Sachsen-Anhalt

Dessau/DUR. - Ein großer Abschied kündigt sich im Tierpark Dessau an, wie der Zoo mitteilt: Die zwei Ussurischen Kragenbären Fritz und Franz sollen bald das heimische Gehege verlassen.

Die Bären verlassen Sachsen-Anhalt ab dem 15. April, wie es heißt. Während Franz in den Zoo Augsburg einziehe und dort Gesellschaft von einem tschechischen Bärenweibchen erhalte, komme Fritz in den Weißen Zoo Kernhof in Österreich.

Die Vorbereitungen für den Transport der nicht mehr ganz so kleinen Jungen laufen demnach auf Hochtouren. „Natürlich wird der Abschied für das ganze Team sehr emotional werden“, so Tierparkleiter Jan Bauer.

Fritz und Franz mit ihrer Kragenbären-Familie in Dessau. Foto: Tierpark Dessau

„Die beiden sind uns allen so ans Herz gewachsen. Auf der anderen Seite sind wir stolz über den Zuchterfolg und wollen ihn natürlich fortführen“, so Bauer weiter.

Wer die Bärchen noch einmal im Tierpark Dessau besuchen will, hat dafür noch bis zum 15. April Zeit.