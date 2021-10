In der Ortschaft hatten schon zwei Golden Retriever das Amt des Bürgermeisters inne.

Idyllwild/DUR - Kaum zu glauben, aber wahr: In dem Ort Idyllwild in Kalifornien sitzt ein Golden Retriever auf dem Posten des Bürgermeisters. Das Gemeindeoberhaupt ist gerade einmal acht Jahre alt. In Hundejahren ist er allerdings schon über 50.

Bürgermeister soll Mayor Max II schon fast sein ganzes Leben lang sein. Er weiß, was zu tun ist, wenn er in der Öffentlichkeit ist. "Er liebt Menschen, er liebt es fotografiert zu werden - er liebt einfach seine Arbeit", sagte Phyllis Mueller, die Stabschefin und Besitzerin von Mayor Max II, gegenüber Daily Paws. Auch Sender wie ABC News berichteten schon über den tierischen Stadt-Chef.

Dass es überhaupt möglich ist, Tiere zum Bürgermeister zu ernennen, hat einen Grund. Idyllwild ist zwar ein bewohnter Ort, ist allerdings statistisch nicht als solcher erfasst. Deshalb braucht diese Ortschaft auch nicht zwingend einen Bürgermeister. Trotzdem wurde vor einigen Jahren entschieden, dass Haustiere zur Wahl aufgestellt werden. So wurde zunächst der Golden Retriever Mayor Max I zum ersten tierischen Bürgermeister. Nachdem er jedoch während seiner zweiten Amtszeit verstorben ist, nahm Mayor Max II seinen Platz ein.

Kalifornischer Bürgermeister hat familiäre Unterstützung

Doch alleine führt es sich nicht leicht. Auch seine Stellvertreter sind süße Fellnasen - Vizebürgermeister Mikey und Vizebürgermeisterin Mitzy unterstützen den Bürgermeister. Ein richtiges Familienunternehmen sozusagen, denn alle drei Hunde sind verwandt mit dem ersten Bürgermeister Max.

Ihr Verantwortung nehmen sie sehr ernst, schließlich haben sie diese eidlich auf ihre Fressnäpfe geschworen. Zu ihren täglichen Aufgaben gehören unter anderem Touristen zu begrüßen, Krankenhäuser zu besuchen sowie Zuneigung und Liebe zu verteilen.

Mayor Max II ist dabei völlig Partei-unabhängig und hat eine sehr hohe Zustimmungsrate innerhalb der Gemeinde, sagt seine Besitzerin. "Mayor Max weiß nicht, was Republikaner oder Demokraten sind, aber er weiß, wie man bedingungslos liebt."