Magdeburg/Halle (Saale). - Sie leuchten grün und rosa, manchmal auch blau und rot. Polarlichter am Himmel über Norwegen, Finnland oder Island begeistern die Menschen. Auch in Deutschland tritt das beeindruckende Naturschauspiel mittlerweile häufiger auf. Doch von den bunten Lichtern können auch Gefahren ausgehen.

Gefahr für Schifffahrt

Sonnenstürme - die Ursache der Polarlichter - führen zu massiven Störungen in der Erdatmosphäre. Das kann zu Ausfällen in der Satellitenkommunikation führen. Unter anderem in der Schifffahrt kann ein gestörtes Funksignal einiges an Schaden anrichten. In der Seenotrettung wird Funk für die Kommunikation und für die Navigation auf See eingesetzt.

Man muss deswegen laut Kapitän Frank Weinhold auch in der Lage sein, ein Boot ohne elektronische Hilfsmittel von A nach B zu fahren wie er dem MDR sagte. Allerdings könnten auch Kompasse von den Sonnenstürmen beeinflusst werden und die Schiffsfahrer in die Irre treiben.

Sonnenstürme können laut Suk-Jae Kim außerdem die Strahlenbelastung im Körper erhöhen, was das Krebsrisiko steigert, so der Pilot in der ARD-Doku "Polarlichter über Deutschland". Vor allem für Menschen, die sich gerade in der Luft befinden, treffe das zu. Flugzeugpiloten könnten das Risiko allerdings minimieren, indem sie das Flugzeug tiefer und eher in südliche Richtung steuern.

So entstehen Polarlichter

Polarlichter entstehen durch Sonnenstürme. Auf der Sonne finden Explosionen statt, bei denen Teilchen ins Weltall geschleudert werden. Je nachdem, wie stark der Sonnensturm ist, trifft er mit unterschiedlicher Wucht auf das Magnetfeld der Erde. Dadurch wird ein sogenannter geomagnetischer Sturm ausgelöst - dieser verursacht die Polarlichter. Wenn er besonders stark ist, kann das Naturschauspiel auch in Deutschland zu sehen sein.

Hierzulande besteht allerdings kein Grund zur Sorge vor den Gefahren, die von Sonnenstürmen ausgehen. Das Erdmagnetfeld und die Atmosphäre schirmen das Gebiet gut ab.