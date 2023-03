Magdeburg/DUR/awe - Am 17. März ist St. Patrick's Day. Traditionell tragen viele Menschen weltweit an diesem Tag Kleidung in grüner Farbe. Auch Kleeblätter spielen eine wichtige Rolle. Wir haben alles Wissenswerte um den Nationalfeiertag Irlands zusammengetragen.

Was wird am St. Patrick's Day gefeiert?

Der heilige Patrick kann als Schutzpatron Irlands angesehen werden. Laut einer Legende soll er das Christentum auf die "grüne Insel" gebracht haben. Das Kleeblatt wurde - als Zeichen der heiligen Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und heiligem Geist - als Nationalsymbol begründet haben. In der Republik Irland ist der 17. März, der Todestag des heiligen Patrick, der Nationalfeiertag. Auch in Nordirland (gehört zum Vereinigten Königreich), Neufundland, Labrador und Montserrat ist es ein Feiertag. In Irland wird der St. Patrick's Day seit 1903 offiziell gefeiert.

Lesen Sie auch: St. Patricks Day: Konzert in Aschersleben: Warum bei F.misd in der Alten Hobelei alles im grünen Bereich ist

Der heilige Patrick soll im fünften Jahrhundert gelebt haben und war Überlieferungen zufolge Brite. Bevor er zu St. Patrick wurde, soll er auf den Namen Maewyn Succat gehört haben. Eine Legende besagt, dass er Irland von einer Schlangenplage befreit haben soll. Jedoch kann dies auch als Metapher der Christianisierung des zuvor heidnischen Landes verstanden werden.

Das Kleeblatt ist ein irisches Nationalsymbol. Foto: picture alliance/Zoltan Balogh

Warum ist alles Grün am St. Patrick's Day?

Am 17. März wird grün getragen. Überall, wo Menschen den St. Patrick's Day feiern, sind aber nicht nur grüne Hüte, Sakkos, Hemden, Kostüme und Hosen zu sehen. Mitunter wird soweit gegangen, dass Speisen und Getränke durch Lebensmittelfarbe grün verfärbt werden. Nur das irische Bier Guiness darf als nationales Kulturgut nicht eingefärbt werden.

St. Patrick's Day in Irland, USA und anderen Ländern

Am St. Patrick's Day werden Paraden veranstaltet, bei der bis zu Hunderttausende Menschen trinken, sich verkleiden und zu lauter Musik ausgelassen feiern. Diese finden nicht nur in den irischen Städten statt, auch international wird gefeiert. Durch irische Auswanderer wurde der St. Patrick's Day auch in den USA ein beliebter Festtag. Große Paraden gibt es in New York City, Boston und Chicago. Aber auch in London und Buenos Aires finden traditionell Umzüge statt. Traditionelle Feiertagsgottesdienste werden auch noch veranstaltet, aber heutzutage eher im kleinen Rahmen.

In Chicago wird der Chicago River am St. Patrick's Day grün gefärbt. Foto: picture alliance/dpa/Chicago Sun-Times/AP/Tyler Pasciak Lariviere

Was wird am St. Patrick's Day getrunken und gegessen?

Bier und Whiskey sind wichtige alkoholische Getränke in Irland. Kilkenny, Murphy's und Guiness sind weltweit bekannte Biersorten. Der Bierkonsum von Guiness soll sich am St. Patrick's Day sogar verdreifachen. Das Pubs am 17. März öffnen dürfen, ist in Irland erst seit 1960 erlaubt. Corned Beef und Cabbage (Kohl) werden in Irland oft und gern gegessen und passen gut zu Bier.

Am St. Patrick's Day werden aber auch irische Aufläufe serviert wie Cottage Pie und Shepherd's Pie.