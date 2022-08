TikTok-Trend "Internal Shower" soll den Körper von innen reinigen

Halle (Saale)/DUR/jsp - Unter dem Hashtag #InternalShower kursieren auf der Plattform TikTok mehrere Tausend Videos. Das neue Trend-Getränk soll für den Körper wie eine Dusche von innen sein. Über 91 Millionen User haben sich die Videos zu dem Hashtag bereits angesehen.

Das Getränk besteht aus nur drei Zutaten: Wasser, Zitronensaft und Chia-Samen. Die Zutaten werden in einem Glas zusammen gerührt und anschließend getrunken. Erfinder des Trends soll Ernährungswissenschaftler Daryl Gioffre sein.

"Internal Shower" soll Darm reinigen und beim Abnehmen helfen

Laut Angaben von Erfinder Daryl Gioffre soll die "Internal Shower" bei Verstopfungen helfen und zusätzlich den Darm reinigen. Kritiker warnen, dass der Trend bei falscher Anwendung auch ungesund sein kann.

Viele Nutzer der Plattform TikTok verwenden das Getränk auch zum Abnehmen. Wissenschaftliche Befunde zu der Wirksamkeit gibt es allerdings nicht.

Superfood Chia-Samen seit Jahren im Trend

Chia-Samen sind bereits seit einigen Jahren als Superfood bekannt. Sie enthalten viele Ballaststoffe und sind reich in Eiweiß und pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Chia-Samen gelten zwar als gesunder Bestandteil der Ernährung, jedoch sind sie kein Wunder- oder Heilmittel.

Zu viele Chia-Samen führen zu Verdauungsproblemen

Aufgrund des hohen Anteils an Ballaststoffen sollte beim Verzehr der quellenden Samen ausreichend getrunken werden. Auch die empfohlene Tagesmenge von 15 Gramm, etwa 1,5 Esslöffel, sollte nicht überschritten werden. Sonst kann es zu Verstopfungen oder Blähungen kommen, schreibt die Verbraucherzentrale.

Zitronensaft liefert dem Körper Vitamin C

Der in dem Getränk enthaltene Zitronensaft liefert dem Körper viel Vitamin C. Für Erwachsene liegt die empfohlene Tagesmenge an Vitamin C bei 110 Milligramm für Männer und bei 95 Milligramm für Frauen. Der Saft einer ausgepressten Zitrone enthält im Durchschnitt 25 Milligramm Vitamin C.

Vitamin C soll auch bei der Aufnahme von Eisen helfen, welches als Spurenelement ebenfalls in den Chia-Samen enthalten ist.

Wo sind die TikTok-Trends zu finden?

Aktuelle Trends werden bei TikTok meist auf der Startseite angezeigt. Es besteht auch die Möglichkeit gezielt nach Videos oder Hashtags zu suchen.

Welche TikTok-Trends gibt es?

Auf der Plattform TikTok gibt es Trends aus vielen verschiedenen Bereichen. Dazu zählen zum Beispiel Mode, Kosmetik, Tänze und auch Essen. Viele Nutzer laden Videos hoch, in denen sie zu einem vorhandenen "Sound" ihre Lippen synchron bewegen.