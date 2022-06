Urlaub in Europa trotz Corona? Das müssen Geimpfte, Ungeimpfte oder Genesene jetzt wissen

Noch nicht ganz ist die Zeit für einen erholsamen Sommerurlaub unter Palmen vorbei. Für diejenigen, die ihren Urlaub in diesem Jahr noch vor sich haben, hat das Verbraucherportal Vergleich.org zusammengefasst, wie die aktuellen Einreisebestimmungen bei unseren europäischen Nachbarländern geregelt sind.

Nachdem sich die Lage der Corona Krise in den letzten Wochen etwas entspannt hat, steigen die Inzidenzwerte in Deutschland und unseren europäischen Nachbarländern wieder.

Magdeburg - Ein kühles Getränk auf der Sonnenliege am Strand genießen und dabei dem Meeresrauschen lauschen. Manch einer will aus seinem Alltag noch schnell mit einem Last-Minute-Sommerurlaub entfliehen. Doch bei vielen Reisenden ist die Verunsicherung bezüglich der Beschränkungen in Corona-Zeiten groß. Welche Maßnahmen gelten wo - und für wen?