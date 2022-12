Mädchen erhält offizielle Lizenz für Einhorn-Haltung im Garten

Los Angeles/DUR/it - Die Mitarbeiter bei Animal Care and Control, der Behörde für Tierpflege und Kontrolle in Los Angeles, erhalten wohl eher selten eine solche Anfrage. "Madeline hat uns einen Brief geschrieben, in dem sie um Erlaubnis gebeten hat, ein Einhorn in ihrem Garten zu haben, falls sie eines findet", schreibt die Behörde in einem Post auf Facebook - mit dem Foto der ungewöhnlichen Bitte.

Die Mitarbeiter bewundern auch das Pflichtbewusstsein des Mädchens, dass sie sich bereits vorab die Erlaubnis bei der zuständigen Behörde einholt. Natürlich konnten die Mitarbeiter ihr diesen Wunsch nicht abschlagen und stellten ihr somit prompt eine offizielle Einhornlizenz aus.

Doch diese ist mit bestimmten Auflagen verbunden, heißt es in einem beigefügten Schreiben der Aufsichtsbehörde an Madeline. An diese Regeln sollte sie sich daher halten, wenn sie ein Einhorn findet.

Regeln für das Halten eines Einhorns das Einhorn müsse genug Zugang zu Sonnenlicht, Mondstrahlen und Regenbögen haben

einmal im Monat soll das Tier seinen Lieblingssnack - Wassermelone - bekommen

ebenfalls einmal im Monat stehe auch die Hornpflege an, welche mit einem weichen Tuch poliert werden sollen

was wäre ein Einhorn ohne Glitzer: Doch dieser müsse ungiftig und biologisch abbaubar sein, um dem Einhorn nicht zu schaden

Da die Mitarbeiter jedoch wissen, dass Einhörner "sehr selten zu finden sind", haben sie ihr direkt ein Einhorn aus Plüsch mitgeschickt, um die Zeit bis zu einem echten Einhorn zu verkürzen.