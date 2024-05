Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sonnenbrillen sind heute modisches Lifestyle-Accessoire und praktischer UV-Schutz in einem. Aber das war nicht immer so. Vor „wahrscheinlich 4.000 Jahren“, als laut dem Londoner College für Optometrie die Geschichte der Sonnenbrille in der Arktis begann, hatten die Eskimos dort nämlich kein Problem mit der Mode, sondern mit schädlicher UV-Strahlung. Diese wird von Schnee und Eis besonders gut reflektiert, so droht eine gefährliche Schädigung des Auges, die sogenannte Schneeblindheit.