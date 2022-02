Welt-Nutella-Tag: Fünf lustige Fakten über den beliebten Haselnuss-Aufstrich

Von Linda May van Bui

Von Linda May van Bui

Jährlich wird am 05. Februar der Welt-Nutella-Tag gefeiert. Was es damit auf sich hat und welche kuriosen Fakten es über den beliebten Nuss-Nougat-Aufstrich gibt.

Magdeburg/ DUR - Es ist cremig, es ist süß und es veredelt täglich viele Frühstücksbrötchen am Morgen: Nutella. Der 05. Februar gebührt seit dem Jahr 2007 ganz der leckeren Nuss-Nougat-Creme.

Der Welt-Nutella-Tag wurde an diesem Datum von der US-amerikanischen Bloggerin Sara Rosso ins Leben gerufen. Sie liebte den Aufstrich so sehr, dass sie der Nuss-Nougat-Creme einen Feiertag widmete. Doch nicht nur das: Im Laufe der Jahre sind über den beliebten Aufstrich noch ganze andere Dinge ans Licht gekommen. Fünf kuriose Fakten über Nutella.

1. Nutella schützt vor Sonnenbrand

Tatsächlich kann der braune Aufstrich unsere Haut vor Sonnenstrahlen schützen. Nachgewiesen besitzt Nutella einen Lichtschutzfaktor von 9,7 und wirkt so wie eine leichte Sonnencreme.

2. Ein Kilogramm pro Jahr verzehren die Deutschen

Mit einem Verbrauch von einem Kilogramm pro Kopf und Jahr gehören die Deutschen zu den Top-Kandidaten was den Verzehr von Nutella betrifft. Obwohl der Aufstrich bereits in rund 160 Ländern erhältlich ist, werden allein in Deutschland jährlich etwa 90 Millionen Gläser Nutella produziert.

3. Nutella verleitete zur Kriminalität

Nutella hat sogar schon einmal zum Diebstahl verführt. Im April 2013 wurden rund fünf Tonnen der Creme aus einem Lastwagen in Hessen gestohlen. Die Diebe erbeuteten insgesamt Haselnuss-Aufstrich im Wert von rund 15.000 Euro.

4. Nutella darf nicht Schokoladenaufstrich genannt werden

Im italienischen Gesetz und in denen etlicher anderer Nationen steht geschrieben, dass Nutella legal nur als Haselnuss-Aufstrich bezeichnet werden darf, da es die Kriterien eines Kakao-Minimalanteils für Schokoladenaufstrich nicht erfüllt.

5. Nutella ist kein Name

Im Jahr 2015 wollte ein französisches Elternpaar sein Kind Nutella nennen, dies wurde vom Gericht jedoch untersagt. Das Kind heißt nun "Ella". Die gewünschte Namensgebung ist keine Überraschung: tatsächlich gehören die Franzosen mit einem 1,1 Kilogramm Verbrauch pro Kopf zu den größten Nutella-Konsumenten weltweit.