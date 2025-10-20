Märkisch Linden - Eine vermisste Seniorin aus der Gemeinde Märkisch Linden (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist tot aufgefunden worden. Die 84-Jährige hatte am Sonntag zum Spazieren ihr Haus verlassen und wurde unter mit einem Hubschrauber, einer Drohne und Suchhunden gesucht, wie die Polizei mitteilte. Nun wurde die Frau in einem Gewässer in der Nähe entdeckt. Zur Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.