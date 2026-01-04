Mansfeld-Südharz - Eine Seniorin, die am Morgen als vermisst gemeldet worden war, ist nach ihrem Auffinden verstorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte die gesundheitlich eingeschränkte Frau vermutlich schon in der Nacht ihre Wohnung verlassen. Am Sonntagmorgen wurde sie als vermisst gemeldet. Polizei und Feuerwehr suchten nach der Frau und fanden sie am Vormittag nach einem Hinweis unterkühlt auf einem Grundstück. Die Frau wurde versorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb.