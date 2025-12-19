Stundenlang wird ein vermisster 87-Jähriger gesucht. In sumpfigem Gelände finden Einsatzkräfte den Senior und bringen ihn ins Krankenhaus.

Klingenthal - Ein 87-Jähriger ist in Klingenthal (Vogtlandkreis) aus sumpfigem Unterholz gerettet worden. Nach Angaben der Polizei entdeckten Einsatzkräfte den Mann am Freitagmorgen gegen zwei Uhr bei einer Suchaktion. Die Pflegeeinrichtung des Seniors hatte diesen demnach bereits seit Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr als vermisst gemeldet.

Ein großes Aufgebot der Polizei begann die Suche, die 500 Meter Luftlinie von der Einrichtung zum Erfolg führte, hieß es. Bei der Rettung aus dem Morast sei ein Bergungsfahrzeug zum Einsatz gekommen. Der 87-Jährige kam unterkühlt ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit.