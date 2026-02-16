weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Bei Minusgraden: Vermisster Mann in Fehrbellin mit Drohne gefunden

Bei Minusgraden Vermisster Mann in Fehrbellin mit Drohne gefunden

Am späten Abend verschwindet in Fehrbellin ein Senior aus seinem Pflegeheim in die Eiseskälte. Er kann erst mit einer Drohne gefunden werden.

Von dpa 16.02.2026, 08:05
Der Mann war aus einem Pflegeheim verschwunden. (Archivbild)
Der Mann war aus einem Pflegeheim verschwunden. (Archivbild) Silas Stein/dpa

Fehrbellin - Nach einstündiger Suche ist in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ein vermisster Senior mit einer Drohne gefunden worden. Der 84-Jährige war laut Polizei am späten Abend aus einem Pflegeheim verschwunden. 

Nachdem das Pflegepersonal ihn nicht finden konnte, informierte dieses die Polizei. Für die Suche wurde laut Polizeiangaben eine Drohne eingesetzt, die den Mann nicht weit entfernt vom Pflegeheim bei Minusgraden an einer Hecke fand. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht.