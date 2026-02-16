Am späten Abend verschwindet in Fehrbellin ein Senior aus seinem Pflegeheim in die Eiseskälte. Er kann erst mit einer Drohne gefunden werden.

Fehrbellin - Nach einstündiger Suche ist in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ein vermisster Senior mit einer Drohne gefunden worden. Der 84-Jährige war laut Polizei am späten Abend aus einem Pflegeheim verschwunden.

Nachdem das Pflegepersonal ihn nicht finden konnte, informierte dieses die Polizei. Für die Suche wurde laut Polizeiangaben eine Drohne eingesetzt, die den Mann nicht weit entfernt vom Pflegeheim bei Minusgraden an einer Hecke fand. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht.