Berlin - Die Berliner Polizei hat ein vermisstes Mädchen zu seinen Eltern in Lichtenberg zurückgebracht. Die 13-Jährige verließ am Donnerstagnachmittag die Wohnung in der Frankfurter Allee und war seitdem nicht mehr zu erreichen, wie die Beamten mitteilten.

Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem Kind. Es wurde befürchtet, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet. Doch die 13-Jährige hatte bei einer Freundin übernachtet - ohne Kenntnis ihrer Eltern. Die Mutter der Freundin war durch die Fahndung aufmerksam geworden und meldete sich bei der Polizei. Eltern und Tochter sind seit Mittag wieder zusammen.