Während der Fahrt zieht plötzlich Rauch in einen Metronom in der Region Hannover. Drei Menschen werden verletzt.

Drei Menschen werden nach einem technischen Defekt in einem Zug durch Rauch verletzt. (Symbolbild)

Langenhagen - Wegen einer defekten Bremse ist ein Zug in der Region Hannover evakuiert worden. Die Bremse sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach heiß gelaufen und habe zwei Waggons verqualmt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Drei Menschen seien durch den Rauch leicht verletzt worden, einer von ihnen kam in ein Krankenhaus.

Der Metronom-Zug wurde am Samstagmittag am Bahnhof Langenhagen-Mitte evakuiert. Die restlichen der rund 260 Fahrgäste blieben unverletzt. Der Zug wurde in eine Werkstatt gefahren.