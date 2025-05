Die SpVgg Greuther Fürth hofft, nach einem erneuten Trainerwechsel endlich die Rettung bejubeln zu können. Für den neuen Coach Thomas Kleine steht ein ungewöhnliches Debüt an.

Hofft auf einen Sieg in Hannover: Fürths Trainer Thomas Kleine.

Fürth - Mit einer ungewöhnlichen Aktion danken die Profis des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ihren Fans für deren Unterstützung. Die Spieler beteiligen sich finanziell an der Auswärtsreise ihrer Anhänger zum Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96. „Es ist einfach eine tolle Sache von der Mannschaft, von uns allen. Ich finde es super, dass 1000 Fans mit nach Hannover fahren“, sagte der neue Trainer Thomas Kleine. „Das ist das wichtige, dass wir jetzt in dem Moment zusammenhalten.“

Schnelle Rückkehr nach Hannover

Der frühere Bundesliga-Profi Kleine soll zwei Wochen nach seinem Aus als Co-Trainer in Hannover nun die Fürther vor dem Abstieg retten. Er wird unterstützt von Milorad Pekovic, der von 2010 bis 2013 selbst für die Fürther gespielt hatte.

Er kehre gerne nach Hannover zurück, sagte Kleine. „Aber wir werden uns komplett auf uns fokussieren.“ Bis Ende April hatte der 47-Jährige als Assistent des beurlaubten André Breitenreiter für die Niedersachsen gearbeitet. „Ich glaube, das spielt jetzt auch keine große Rolle.“

Die Fürther wollen in Hannover oder am letzten Spieltag zu Hause gegen den Hamburger SV die Punkte für die endgültige Rettung holen. Man dürfe jetzt nichts Verrücktes machen, mahnte Kleine. „Es bringt jetzt nichts, einen Zwölf-Stunden-Tag einzuführen.“

Nette Worte für die Vorgänger

Nach den ersten Tagen stellte Kleine ein gutes Miteinander im Team fest, man habe „ein Zusammensein“ geschaffen. „Natürlich werden wir nicht in ein paar Tagen den Fußball neu erfinden“, sagte Kleine. „Und die Trainer, die vorher hier waren, haben ihr Bestes gegeben. Wir haben eine sehr fitte Mannschaft. Eine Mannschaft, die marschieren kann, die marschieren will.“

Die SpVgg hatte sich am Montag von Jan Siewert getrennt, der erst im November Nachfolger von Interimstrainer Leonhard Haas geworden war. Haas hatte nach der Trennung von Alexander Zorniger übernommen.