Bad Schandau - Eine virtuelle Galerie erlaubt künftig in der Sächsischen Schweiz die Begegnung mit dem berühmten Meister der Deutschen Romantik, Caspar David Friedrich (1774-1840). Die immersive Show zum Schaffen des Malers, der in der Region Motive für Weltbekanntes wie den „Wanderer über dem Nebelmeer“ fand, soll auf diese Verbindung des gefeierten Künstlers aufmerksam machen - „und zum Nachempfinden motivieren“. Der Tourismusverband Sächsische Schweiz sieht es als verspätetes Geschenk zu dessen 250. Geburtstag.

Friedrich zeichnete oft im Elbsandsteingebirge

Friedrich, der über 40 Jahre in Dresden lebte und malte, durchstreifte mit Vorliebe das Elbsandsteingebirge und zeichnete dort in der Natur: Bäume, Felsen oder Landschaften. „Umso erstaunlicher ist, dass es bislang keine feste Ausstellung, kein Museum zu Caspar David Friedrich (1774-1840) in der von ihm so geliebten Sächsischen Schweiz gab“, erklärte der Tourismusverband.

Die Präsentation „CDFriedrich inspiriert“ wird am 31. Januar mit einem Festakt in der ehemaligen Touristinformation Bad Schandau eröffnet, auch als „ein multimediales Denkmal“. Raumfüllende Videoprojektionen erlauben es laut Ankündigung, „dem Maler und seinem Werk zu begegnen, die Landschaft mit seinen Augen zu sehen und den kreativen Prozess zu verstehen – von der Skizze bis zum Gemälde“.