Wer am Morgen mit der S-Bahn zur Arbeit möchte, muss etwas mehr Zeit mitbringen. Auf mehreren Linien ist der Verkehr eingeschränkt.

Reparatur an Signal

Auf mehreren Linien kommt es am Morgen zu Ausfällen und Verspätungen. (Symbolbild)

Berlin - Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Morgen auf Verzögerungen einstellen. Wegen der Reparatur an einem Signal an der Jannowitzbrücke kommt es auf den Linien S3, S5, S7 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn mitteilte.

Den Angaben zufolge fährt die S3 nur zwischen Erkner und Ostbahnhof. Die S9 verkehrt zwischen Flughafen BER und Treptower Park beziehungsweise Zoologischer Garten und Spandau. Die S7 fährt zwischen Ahrensfelde und Lichtenberg beziehungsweise Charlottenburg und Potsdam Hauptbahnhof.

Zudem verkehrt die S5 zwischen Strausberg Nord / Hoppegarten und Ostbahnhof. Die S75 fährt nur zwischen Wartenberg und Warschauer Straße.