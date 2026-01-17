Am Leipziger Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr stark eingeschränkt. Was Reisende wegen des Einsatzes und der angekündigten Demos jetzt beachten sollten.

Wegen eines Polizeieinsatzes an der Strecke kommt es am Leipziger Hauptbahnhof zu Zugausfällen und Verspätungen (Archivbild)

Leipzig - Wegen eines Einsatzes an der Strecke kommt es am Leipziger Hauptbahnhof zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Zahlreiche Züge im Nah- und Fernverkehr fielen aus, würden umgeleitet oder seien verspätet, teilte die Deutsche Bahn mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Nach Informationen der Bahn dauern die Einschränkungen am Vormittag noch an. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, der Verkehr sei derzeit nur eingeschränkt möglich. Auch S-Bahnen fahren demnach, allerdings mit Verspätungen - unter anderem die Linien S1, S4 und S5.

Die Bahn riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die App oder online über ihre Verbindung zu informieren.

Zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt die Lage wegen des Demo-Tags in Leipzig: Für den Nachmittag sind im Süden der Stadt mehrere Versammlungen rund um das Connewitzer Kreuz angekündigt - Polizei und Stadt rechnen daher ohnehin mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Einschränkungen. Die Verkehrslage könnte sich zudem weiter zuspitzen, da in Leipzig auch das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München ansteht.