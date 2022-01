Versprechen an Fans: Youtuber Gamerbrother postet uraltes Rap-Video aus Schulzeiten

Kiel/DUR/awe - Der Youtuber Gamerbrother produziert seit mehreren Jahren Videos zu den Themen Gaming und Entertainment. Er ist auch in den sozialen Medien wie Instagram, Twitter und TikTok aktiv und hat dort mehrere Hunderttausend Follower. Seinen Youtube-Kanal betreibt Simon, wie Gamerbrother bürgerlich heißt, seit 2012 und knackte hierbei nun die Marke von einer Million Abonnenten.

Gamerbrother löst Versprechen ein und postet altes Video

Auf seinem Instagram-Account, wo Gamerbrother 375.000 Follower hat, bedankte er sich bei seinen Fans. "Danke an alle, die mich in über neun Jahren Youtube auf diesem Weg unterstützt haben. Hätte niemals gedacht überhaupt in die Nähe dieser Zahl zu kommen. Aber zusammen als Community haben wir es geschafft!" Passend zu seiner Danksagung an Fans und Unterstützer, löste Gamerbrother zudem ein altes Versprechen ein.

Hunderttausende Aufrufe in kurzer Zeit

Der 23-Jährige versprach vor fünf Jahren ein Video zu veröffentlichen, das er gemeinsam mit Klassenkameraden im Jahr 2010 produziert hatte. Damals waren Simon und seine Mitschüler in der sechsten Klasse und machten einen Rap-Song zum Thema Wochenende. Gamerbrother hielt Wort und postete nun das Rap-Projekt. Binnen eines Tages hat das Video bereits über 288.000 Aufrufe und wurde unter anderem mit "das ist einfach nur noch perfekt hast du dir zur Mio verdient", "no Joke, ich finde das Video null peinlich eher süss" und "seit Jahren Supporter und endlich hat sich das warten gelohnt" kommentiert.

Angesichts des Erfolgs des veröffentlichten Videos dürften die Fans gespannt sein, ob Gamerbrother eventuell auch eine Überraschung beim Knacken der zwei Millionen Follower-Marke parat hat.