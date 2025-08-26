Die letzte Saison ist für Trainer Wiegert vom SC Magdeburg abgehakt. Er sieht sein Team stärker aufgestellt als im Vorjahr, die Ergebnisse müssen die Sichtweise aber bestätigen.

Magdeburg - Handball-Trainer Bennet Wiegert vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg sucht vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison noch nach der richtigen Balance. „Ich weiß nicht, wo wir stehen“, sagte der 43-Jährige vor dem Auftaktspiel beim TBV Lemgo Lippe am Freitag (20.00 Uhr). In der Phoenix Contact Arena hofft Wiegert auf die volle Mannschaftsstärke, hat aber noch zwei kleine Ausnahmen, die bis Freitag aber wieder fit sein sollen.

Da Lemgo für Wiegert immer ein wenig „unter dem Radar“ beurteilt werde, erwartet der Trainer „ein verdammt hartes Auswärtsspiel, eine echte Probe gleich am Anfang.“ Dabei sieht der ehemalige Profi, der mit dem SCM in sein zehntes Trainerjahr geht, sein Team auch in der „Spitze und Breite“ verstärkt. Doch ob sich die Verstärkungen bezahlt machen, lese man lediglich an den Ergebnissen ab.

Doch hofft Wiegert natürlich, dass diese Ergebnisse auch wieder Titel einbringen: „Was davor war, zählt nicht mehr. Aber wir wollen natürlich die Saison so erfolgreich wie möglich gestalten.“