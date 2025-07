Lebensgefährliche Messerattacke in Geeste: Der mutmaßliche Täter ist in Untersuchungshaft. Das Motiv bleibt rätselhaft.

Versuchter Totschlag am Supermarkt? Verdächtiger in U-Haft

Geeste - Nach dem Angriff in der Nähe eines Supermarktes in Geeste (Landkreis Emsland) sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 21-Jährige soll laut Polizei versucht haben, seinen Kontrahenten mit einem Messer zu töten. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden Männer am Freitag in Streit. Daraufhin soll der Verdächtige den 21-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete, wurde aber wenig später festgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden Männer vorher kannten. Warum der Streit eskalierte, ist noch unklar. Die Ermittler richteten eine Mordkommission ein und suchen nach Zeugen.