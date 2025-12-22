weather bedeckt
Sein Tor gegen Saarbrücken rettet Eintracht Braunschweig in der Relegation vor dem drohenden Abstieg. Jetzt greift im Vertrag von Fabio Di Michele Sanchez eine Option.

Von dpa 22.12.2025, 16:33
Bleibt in Braunschweig: Fabio Di Michele Sanchez. (Archivbild) Swen Pförtner/dpa

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Linksverteidiger Fabio Di Michele Sanchez per Option bis 2027 verlängert. Das gab der Club am Tag nach dem 2:1-Sieg gegen Tabellenführer FC Schalke 04 bekannt.

Der 22-Jährige war 2024 vom 1. FC Saarbrücken nach Braunschweig gekommen und rettete die Eintracht elf Monate später mit einem Tor in der Relegation gegen seinen Ex-Club vor dem drohenden Abstieg.

„Fabio hat seit seinem Wechsel im Sommer 2024 eine gute Entwicklung genommen und sich schnell an die 2. Bundesliga gewöhnt“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Mit seinem wichtigen Treffer im Relegationsrückspiel sowie seinem Doppelpack im Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart gelangen ihm zudem echte Highlightmomente.“