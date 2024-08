Jena - Stefan Traeger steht auch in den kommenden Jahren an der Spitze der börsennotierten Thüringer Jenoptik AG. Sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender sei vom Aufsichtsrat bis zum 30. Juni 2028 verlängert worden, teilte das Unternehmen am Konzernsitz in Jena mit. Sein derzeitiger Vertrag laufe bis Ende Juni 2025.

Seit 2017 im Amt

„Jenoptik ist es in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Dr. Traeger sehr gut gelungen, sich zu einem profitabel wachsenden, fokussierten Photonik-Konzern zu entwickeln“, begründete der Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Wierlacher die Vertragsverlängerung.

Träger ist seit 2017 Vorstandschef eines der umsatzstärksten Technologieunternehmen in Ostdeutschland. Rund 4.600 Mitarbeiter arbeiten weltweit im Jenoptik-Konzern mit einem Umsatz von knapp 1,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.