Dresden - Fünf evangelische Pfarrer aus Sachsen kümmern sich in den nächsten Wochen im In- und Ausland um Urlauber aus der Heimat. Wie das Landeskirchenamt in Dresden am Montag mitteilte, unterstützen zwei Ruheständler und drei aktive Pfarrer die Urlauber-Seelsorge in Bayern sowie in Dänemark und Österreich. Sie kümmern sich für zwei oder drei Wochen oder einen ganzen Monat um Feriengäste in Neusiedl am See, Gols im Burgenland und Bregenz am Bodensee, auf der dänischen Nordseeinsel Rømø sowie in Neuhaus am Schliersee und im Tegernseer Tal.

Die Tourismus-Seelsorge im Ausland wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) organisiert. In der diesjährigen Saison werden mehr als 100 Geistliche aus dem gesamten Bundesgebiet an 46 Orte im Ausland entsendet, auch in Griechenland, Italien, Polen, Schweden, den Niederlanden und Rumänien. Auch Pfarrer in heimatlichen Tourismusgebieten wie Erzgebirge oder Sächsische Schweiz begleiten Urlauber - und laden etwa zu Veranstaltungen ein oder bieten Kirchenführungen und -konzerte an.