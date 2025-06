Ein Straftäter in Berlin ist flüchtig. Der Mann kehrte nach einem Freigang nicht in die JVA Tegel zurück. Seit September durfte er die Haftanstalt immer wieder verlassen. Nun fahndet die Polizei.

Ein verurteilter Straftäter ist nach einem Freigang nicht in die JVA Tegel zurückgekehrt. (Archivbild)

Ein 39 Jahre alter Straftäter ist nach einem Freigang am Sonntagabend nicht in die Justizvollzugsanstalt Tegel (JVA) zurückgekehrt. Die Fahndung nach dem Mann läuft, wie die Polizei mitteilte. Der Mann saß in der JVA seit 2018 ein, wie die Senatsverwaltung für Justiz auf Anfrage bestätigte. Zunächst hatte der RBB berichtet.

Er war wegen zweier Raubtaten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. „Zwischenzeitlich war die Vollstreckung zur Verbüßung einer weiteren Strafe wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung unterbrochen worden, die er 2019 begangen hatte“, hieß es.

Der Mann durfte seit September 2024 die JVA für unbegleitete Ausgänge verlassen, tat das seitdem 93 Mal, wie die Senatsverwaltung weiter mitteilte. Bis zu diesem Mal sei er stets zurückgekehrt.