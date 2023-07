Erfurt - Die Polizei hat in der Wohnung eines 20-Jährigen in Erfurt-Melchendorf zwei verwahrloste Kätzchen und einen Hundewelpen gefunden. Die Katzen waren 16 Wochen und der Hund 12 Wochen alt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Tiere waren demnach in einem dürftigen Pflegezustand und es gab tierische Verunreinigungen in der Wohnung. Daher stellte die Polizei die Tiere in Abstimmung mit dem Erfurter Veterinäramt am Freitag sicher. Sie kamen daraufhin in ein Tierheim. Gegen die Besitzer der Tiere leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.