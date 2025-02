Drei Autos brennen in der Nacht in einem Parkhaus am Bahnhof Blankenfelde. Vorsorglich wurde eine Strecke der Bahn gesperrt, die Sperrung wurde mittlerweile wieder aufgehoben.

Blankenfelde/Berlin - Infolge eines Feuers in einem Parkhaus am Bahnhof Blankenfelde kann es auf der Strecke Dresden – Berlin zu leichten Verzögerungen kommen. Die Linien RB24 und RE8 hatten den Bahnhof Blankenfelde vorübergehend umfahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Gegen 8.00 Uhr sei die Sperrung der Strecke aber aufgehoben worden.

In einem Parkhaus direkt am Bahnhof hatten in der Nacht drei Autos gebrannt. Nach Angaben der Regionalleitstelle wurden das Parkhaus und die Strecke vorsorglich gesperrt. Das Parkhaus sollte statisch überprüft werden. Am Morgen liefen noch Nachlöscharbeiten.