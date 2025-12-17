In Eisleben klagen Mitarbeiter einer Pflegeschule und einer Krankenkasse plötzlich über Übelkeit und Kopfschmerzen. Die Symptome gehen auf den Austritt einer giftigen Substanz zurück.

Eisleben - In Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist am Morgen eine giftige Chemikalie im Keller des Veterinäramtes ausgetreten. Es handelte sich um den stark ätzenden Stoff Natriumhydroxid, wie der Landkreis mitteilte. Das Gebäude wurde evakuiert. Mehrere Mitarbeiter einer ansässigen Krankenkassen-Niederlassung und einer Pflegeschule hatten über Kopfschmerzen und Übelkeit geklagt. Sie wurden vom Rettungsdienst ärztlich behandelt.

Mitarbeiter des Veterinäramtes kamen demnach nicht zu Schaden. Nach der Evakuierung wurde der defekte Behälter von der Freiwilligen Feuerwehr gesichert. Das Gebäude wird derzeit belüftet und soll nach wenigen Stunden wieder nutzbar sein. Aktuell ist das Veterinäramt daher nur eingeschränkt erreichbar, heißt es weiter.