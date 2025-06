Erst wird der Vertrag von Laurin Ulrich verlängert, dann wird er direkt in die 2. Bundesliga verliehen. In Magdeburg trifft er auf einen alten Bekannten.

Stuttgart/Magdeburg - DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Laurin Ulrich vorzeitig verlängert und ihn für eine Saison an den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg verliehen. Der Mittelfeldspieler trug in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit das Trikot des SSV Ulm. Nach seiner Rückkehr zu den Schwaben kam er in der zweiten Mannschaft des VfB auf 18 Drittliga-Partien. Am Neckar arbeitete er mit Trainer Markus Fiedler zusammen, der inzwischen beim FCM unter Vertrag steht.

„Laurin und ich haben eine gemeinsame Historie beim VfB Stuttgart. Wir kennen und schätzen uns sehr“, sagte der FCM-Coach über den 20-Jährigen, der am 12. November 2022 sein Bundesliga-Debüt feiern durfte. Anschließend wurde er von langwierigen Krankheiten zurückgeworfen.