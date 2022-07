VfL Osnabrück gewinnt Drittliga-Eröffnungsspiel

Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat das Saison-Eröffnungsspiel der 3. Fußball-Liga gewonnen. Durch einen spektakulären Distanzschuss von Sven Köhler in der 83. Minute besiegte der Aufstiegskandidat den MSV Duisburg am Freitagabend mit 1:0 (0:0). Der Erfolg war verdient, weil sich die deutlich überlegenen Osnabrücker vor 14 256 Fans an der Bremer Brücke schon vorher mehrere gute Chancen erarbeitet hatten.

Der vom Bundesligisten VfL Bochum verpflichtete Robert Tesche vergab in der 59. Minute die beste davon. Aus kurzer Distanz traf der 35-Jährige nur den Pfosten. Ein Fallrückzieher-Tor von Ba-Muaka Simakala wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben (17.). Bester Spieler der Duisburger war ihr neuer Torwart Vincent Müller, der im Sommer vom niederländischen Pokalsieger PSV Eindhoven kam.