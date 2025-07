Vom Spielfeld an die Seitenlinie: Marko Kopljar soll beim 1. VfL Potsdam als Co-Trainer frischen Wind bringen. Welche Erfahrungen er einbringt.

Der frühere Füchse-Profi Marko Kopljar wird Co-Trainer in Potsdam.

Potsdam - Handball-Zweitligist 1. VfL Potsdam hat den früheren Füchse-Profi Marko Kopljar als neuen Co-Trainer verpflichtet. Der ehemalige kroatische Weltklassespieler übernimmt damit seine erste Trainerstation. Beim Bundesliga-Absteiger wird er an der Seite von Emir Kurtagic arbeiten.

„Manchmal muss man warten, um das Beste zu kriegen“, sagte Sportchef Bob Hanning zur Verpflichtung des 2,10 Meter großen Rückraumspielers, der unter anderem für Paris Saint-Germain und den FC Barcelona auflief. Ab 2017 spielte er für den Potsdamer Kooperationspartner Füchse und feierte dort unter anderem den Gewinn des EHF-Pokals sowie der EHF European League.

Mit Flensburg im Juni die European League gewonnen

Für Kroatien lief Kopljar in 152 Länderspielen auf, in denen er 319 Tore erzielte und Olympia-Bronze 2012 in London gewann. Im März 2025 wurde der damals vereinslose 39-Jährige von der SG Flensburg-Handewitt reaktiviert und gewann mit den Schleswig-Holsteinern im Mai die EHF European League, ehe er seine aktive Karriere beendete.