Sportlich steckt der VfL Wolfsburg in einer tiefen Krise. Jetzt kommen auch noch Verletzungssorgen dazu.

Von dpa 25.11.2025, 15:32
Jonas Wind (l) droht beim VfL Wolfsburg eine längere Pause. (Archivfoto)
Wolfsburg - Dem VfL Wolfsburg droht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein längerer Ausfall von Jonas Wind. Der dänische Stürmer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und muss daher aktuell mit dem Training aussetzen. Wie lange Wind fehlen wird, steht noch nicht fest.

In der laufenden Saison hat der Angreifer seinen Stammplatz verloren und denkt daher über einen Vereinswechsel im Winter nach. Die Partie gegen Bayer Leverkusen, bei der er in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, könnte daher die letzte für den 26-Jährigem im VfL-Trikot gewesen sein.