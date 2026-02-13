Ist es den Fußball-Fans in Deutschland egal, wenn der VfL Wolfsburg absteigt? Diese Debatte beschäftigt den Club vor dem Spiel in Leipzig. Er will sie als Ansporn nutzen.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf eine kleine Extra-Motivation. „Es wurde uns im TV nachgesagt: Wolfsburg interessiert eh keinen“, sagte Trainer Daniel Bauer vor dem Spiel bei RB Leipzig (Sonntag, 17.30 Uhr/Sky). „Wir können das sehr gut zur Motivation nutzen.“

Als Tabellen-15. gehören die Wolfsburger zu den großen Enttäuschungen der bisherigen Saison. Konkurrenten wie Werder Bremen und der Hamburger SV können im Abstiegskampf zudem auf eine deutlich größere Fan-Unterstützung bauen.

Dennoch betonte Bauer: „Wolfsburg hat eine sehr gesunde und sehr starke Fanbase, auf die wir stolz sind.“ Das sei „manch einem im Westen oder im Süden der Republik nicht so bekannt.“ Häme über den Volkswagen-Club sei für ihn „ein Schlag ins Gesicht für alle Fans, die in den letzten Wochen schon genug leiden mussten. Wir nutzen das als Treibstoff und zusätzliche Energie.“