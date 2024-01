Der Österreicher hält den Niedersachsen weiter die Treue und unterschreibt vorzeitig bis 2025. In der kommenden Saison wird er sich mit einer anderen Nummer eins konkurrieren.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg wird noch mindestens ein Jahr länger auf die Dienste des österreichischen Ersatztorwarts Pavao Pervan zählen können. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, einigten sich der Club und der 36-Jährige auf eine vorzeitige Verlängerung des auslaufenden Vertrags bis 2025.

In der laufenden Saison kam der frühere österreichische Nationalspieler dreimal in der ersten Liga und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz. 2018 war er vom Linzer ASK zu den Wölfen gewechselt und absolvierte seitdem 39 Pflichtspiele.

In der kommenden Saison wird er sich aller Voraussicht nach hinter dem Polen Kamil Grabara anstellen müssen. Der 24-Jährige kommt vom FC Kopenhagen und wird die bisherige Nummer eins Koen Casteels ersetzen.